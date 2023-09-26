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Белгородские власти сообщили о минометном обстреле со стороны ВСУ

Гладков сообщил о минометном обстреле со стороны ВСУ села Новостроевка-Вторая

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Село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области подверглось минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попала окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа», — отметил губернатор.

По его словам, при обстреле никто не пострадал. Но повреждения получил один частный дом. В нем осколками посекло крышу, фасад, окна и забор. Кроме того, повреждены пристройка и хозпостройка. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, ведется подомовой обход.

26 сентября губернатор Белгородской области заявил об обстреле Новой Таволжанки. По его словам, населенный пункт попал под удар со стороны украинских войск, из-за чего была нарушена линия электроснабжения.

Накануне Гладков рассказал, что над Грайворонским городским округом были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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Обстрелы Белгородской области
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