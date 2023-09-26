В Курской области сообщили о перебоях с электричеством после минометной атаки

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Попово-Лежачи Глушковского района.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Одной из пяти минометных мин перебита линия электроснабжения, треть села обесточена», — написал он.

Глава региона уточнил, что никто из жителей не пострадал.

Он добавил, что специальные службы приступили к ремонту оборудования, обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы обезвреживают саперы.

26 сентября Старовойт сообщал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате атаки были обесточены семь населенных пунктов. Он отметил, что никто из жителей не пострадал. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, «как только позволит обстановка».

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