Без косметики и ноутбука: турэксперт объяснил, как спланировать поездку в КНДР

Попасть в Северную Корею можно только в составе туристической группы или по приглашению, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Полный тур в КНДР обойдется примерно в 100 тыс. рублей, при этом важно помнить о правилах этой страны, заявил он в разговоре с телеканалом «360».

Чтобы въехать в КНДР, нужно иметь загранпаспорт и визу. Оформить ее можно на одну поездку в турагентстве за 5 тыс. рублей. Также потребуется оформить специальное разрешение на посещение страны. При получении визы выдается также форма для декларации валюты. Расплатиться банковской картой где-либо не получится – принимают только твердую валюту.

С собой можно взять сувениры, подарки, изделия из драгоценных металлов, фото- и видеокамеры, часы и магнитофоны. Ноутбук лучше не брать, так как его могут конфисковать на границе.

Туристам рекомендуют соблюдать внутренние правила и не носить в Северной Корее синие джинсы, открытые босоножки, спортивную обувь, не использовать яркий макияж, а также посещать местные музеи и учреждения в парадной одежде.

Осторожно нужно подходить к съемке – запрещено фотографировать солдат, военные объекты, госучреждения. Лучше вопросы о съемке уточнять у гида, который обязательно сопровождает всех иностранцев в путешествии по стране.

Перелет, проживание в отеле и питание обойдется примерно в 100 тыс. рублей минимум, сообщил Барзыкин.

«КНДР сейчас открывается миру. Там живет очень доброжелательный и талантливый народ», — заключил турэксперт.

Накануне стало известно, что Северная Корея разрешила въезд в страну иностранцам впервые с января 2020 года, когда границы закрыли из-за пандемии коронавируса. При этом власти распорядились, чтобы все иностранцы проходили двухдневный карантин.

Напомним, в середине сентября в Россию приезжал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он встретился с президентом Владимиром Путиным – они провели официальные переговоры, а затем пообщались тет-а-тет. Подробности – в материале «Газеты.Ru».