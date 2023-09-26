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В Тюмени пожарные ликвидировали огонь в Драмтеатре

В Тюмени вспыхнул Драмтеатр

В Тюмени загорелся Драматический театр. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Очевидцы активно делятся видео с места событий. На роликах заметен густой дым, который исходит из одной из боковых стен здания. По словам авторов материалов, загорелся реквизит.

По предварительной информации, общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал. Часть реквизита, который стоял около стены, полностью сгорел.

На данный момент пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Ранее на Урале дорожные рабочие спасли ребенка из пожара с помощью ковша экскаватора.

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