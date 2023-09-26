В Ленобласти мужчина пытался сбросить знакомую с балкона на глазах у ее детей

Под Петербургом задержан мужчина, пытавшийся сбросить с балкона свою знакомую. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление, за которое 25 сентября задержали 40-летнего жителя Карелии, было совершено 16 августа в доме на улице Гагарина в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.

По данным портала, мужчина набросился на свою 34-летнюю приятельницу, стоя на пожарной лестнице. Злоумышленник закинул пострадавшую на плечо и попытался сбросить ее с балкона.

Женщина сопротивлялась, за происходящим наблюдали ее дети девяти и десяти лет. В итоге именно они помешали агрессору довести задуманное до конца.

Спустя почти полтора месяца после инцидента стражи порядка задержали мужчину в Никольском. Тогда же выяснилось, что он является безработным, а ранее был судим за хранение и сбыт наркотиков.

Новым уголовным делом, возбужденным в его отношении, занимается Следком. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

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