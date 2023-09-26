Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Крыма в Telegram.

Отмечается, что в течение суток в обе стороны было выполнено восемь рейсов, перевезено 650 пассажиров, 444 машины.

«Напоминаем, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, просим водителей учитывать это в планировании своих маршрутов», — предупредили в ведомстве.

25 сентября Керченская паромная переправа также приостанавливала работу.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что правительство региона направило обращение в Министерство энергетики и транспорта Российской Федерации об увеличении пропускной способности Керченской паромной переправы, а также возможного привлечения частных судов для обеспечения региона бесперебойными поставками бензина.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.