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Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена

Минтранс: работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Крыма в Telegram.

Отмечается, что в течение суток в обе стороны было выполнено восемь рейсов, перевезено 650 пассажиров, 444 машины.

«Напоминаем, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, просим водителей учитывать это в планировании своих маршрутов», — предупредили в ведомстве.

25 сентября Керченская паромная переправа также приостанавливала работу.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что правительство региона направило обращение в Министерство энергетики и транспорта Российской Федерации об увеличении пропускной способности Керченской паромной переправы, а также возможного привлечения частных судов для обеспечения региона бесперебойными поставками бензина.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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