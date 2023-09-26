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В Дагестане юноша обстрелял ворота церкви, чтобы напугать сотрудников ППС

В Избербаше 19-летний юноша открыл огонь из пневматики по воротам местной церкви

В Дагестане задержан 19-летний рецидивист, стрелявший по воротам церкви в Избербаше. Об этом сообщает республиканское МВД.

Инцидент произошел 25 сентября на улице Буйнакского. По имеющимся данным, 19-летний пассажир автомобиля LADA Priora открыл огонь из пневматического оружия в сторону храма. За рулем машины в тот момент находился 21-летний владелец оружия.

Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел, где выяснилось, что стрелок уже был судим, а два года назад уже стрелял по тем же церковным воротам из хулиганских побуждений. В этот раз он решил сделать это, чтобы напугать сотрудников патрульно-постовой службы.

Как уточняется, стражи порядка изъяли у хулиганов пистолет. В настоящее время они готовятся вынести по факту происшествия процессуальное решение.

Ранее в Ингушетии мужчина выстрелил в своего брата из-за конфликтных отношений между их женами.

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