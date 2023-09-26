Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине

Объект инфраструктуры поврежден в украинском Николаеве в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Вечером 25 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

По словам Кима, около 21:00 по городу был нанесен ракетный удар, попадание произошло в объект инфраструктуры. О каком объекте идет речь, чиновник не уточнил.

Ночью сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.