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Полиция задержала более 30 участников акции протеста в Ереване

Полиция задержала 32 протестующих в Ереване, требующих отставки Пашиняна

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Reuters

Полиция Армении утром 25 сентября задержала более 30 участников антиправительственной акции протеста, которые перекрывали улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным полиции, по состоянию на 9:00 (8:00 мск) задержаны 32 человека.

С начала прошлой недели в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна. Причиной этому послужило то, что политик публично признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Рано утром текущего дня оппозиционные активисты попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц. По данным ТАСС, силовики дали время протестующим на разблокировку проспекта, но потом стали их задерживать.

При этом накануне к площади Республики в рамках акции протеста пришли более двух тысяч человек.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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