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Мужчина, обстрелявший здание дипмиссии США в Ливане, задержан

В Ливане задержали преступника, обстрелявшего здание дипмиссии США

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сотрудники ливанской спецслужбы задержали преступника, который 20 сентября атаковал здание посольства США в бейрутском пригороде Авкар. По информации новостного портала Al Nashra («Ан-Нашра»), исполняющий обязанности министра внутренних дел Ливана Бассам Мавлави лично уведомил посла США в Ливане Дороти Ши о задержании.

По данным портала, у преступника был изъят автомат, с помощью которого он и открыл огонь по зданию дипломатической миссии. Имя арестованного не разглашается, однако источники в правоохранительных органах сообщили, что он был задержан в районе Бурдж-эль-Баражна, где расположен лагерь палестинских беженцев.

Преступник осуществил нападение ночью, выпустив очередь из автомата в сторону здания посольства, а затем скрылся на мотоцикле. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, стоявших на улице. Информации о пострадавших среди сотрудников посольства не поступало.

До этого неизвестные метнули бомбу в виде коктейля Молотова ко входу посольства Швеции в Ливане.

Ранее ливанские военные пресекли попытку нелегального вывоза мигрантов на Кипр.

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