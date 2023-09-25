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В Подмосковье девочка сломала обе лодыжки, прыгая на батуте

В Подмосковье прооперировали ребенка с переломом лодыжек

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Министерство здравоохранения Московской области

Вывих стопы и перелом обеих лодыжек получила школьница из Подмосковья, во время прыжков на батуте. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) была доставлена 10-летняя школьница. Девочка прыгала на батуте и неудачно приземлилась, медики диагностировали у нее перелом обеих лодыжек со смещением и вывих стопы.

«Из приемного отделения мы сразу взяли ребенка на операционный стол. Потому что запредельное смещение непременно бы привело к ишемии конечности. Ребенок мог бы остаться инвалидом», — рассказал заведующий отделением МОДКТОБ Виталий Куваев.

Хирурги провели операцию с использованием малоинвазивной техники, сейчас состояние девочки не вызывает у медиков опасений. После полного сращивания лодыжек ее ждет курс восстановительного лечения.

Ранее школьник сломал позвоночник на занятиях по акробатике в Волгоградской области.

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