Власти Севастополя объявили об отмене воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене ранее объявленной воздушной тревоги в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — отметил глава города федерального значения.

Вечером 25 сентября власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу и попросили жителей спуститься в убежище, взяв с собой самое необходимое.

Одновременно морской и наземный общественный транспорт Севастополя остановился. Также движение по Крымскому мосту перекрыли, не уточнив причины этого.

Некоторое время спустя Развожаев заявил, что российские силы ПВО сбили ракету у аэродрома Бельбек.

22 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.