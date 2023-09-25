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В Петербурге мужчина попал в отдел полиции после демонстрации нацистского приветствия

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина попал в отдел полиции за нацистское приветствие

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Shutterstock

В Петербурге мужчина продемонстрировал нацистское приветствие и попал в отдел полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Военно-историческом музее артиллерии Петербурга. В полицию с сообщением о мужчине, продемонстрировавшем нацистское приветствие, обратился 39-летний турист из Северодвинска.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего посетителя музея и отвезли его в отдел. Выяснилось, что демонстративно вскинувший руку уроженец Владивостока ранее привлекался к уголовной ответственности.

После допроса полицейские отпустили мужчину. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Германии отменили концерты группы Pantera из-за нацистского приветствия фронтмена.

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