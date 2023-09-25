Суд по иску к приемной семье Дани Милохина состоится в октябре

Судебное заседание по иску к приемной семье TikTok-блогера Дани Милохина перенесли на октябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Заседание суда по делу о сносе самовольной постройки приемной семьи популярного тиктокера в Анапе перенесли на 16 октября. Рассмотрение дела отложили в связи с неявкой привлеченного лица. Фигурант не пришел в связи с пребыванием в больнице.

В рамках дела о самовольных постройках мэрия требует снести здания, которые занимает приемная семья Милохина. По версии обвинения, земли были использованы ненадлежащим образом. Помимо этого, администрация не выдавала разрешения на то, чтобы приспособить одну из хозпостроек под магазин.

Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев заявил, что его семья после закрытия магазина лишилась единственного источника дохода. Он утверждает, что местные адвокаты не хотят иметь дело с происходящим – все они реагируют на запросы мужчины отказом.

Ранее приемный отец Милохина рассказал о травле блогера в России.