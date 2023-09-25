Новорожденного мальчика нашли в лесу в Омской области

В лесополосе вблизи села Одесское Омской области местная жительница обнаружила живого младенца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Жительница села Одесское возвращалась с обеда на работу через лесной массив и услышала детский плач. По сообщениям местных СМИ, младенец лежал в канаве без одежды, женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Медики осмотрели новорожденного, по предварительной информации мальчику не более двух дней, ушибов или ран на теле ребенка не обнаружено, младенец госпитализирован.

На месте работает следственная группа регионального СК, совместно с сотрудниками полиции устанавливается личность матери, которая могла выбросить ребенка в лесу.

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