Отец напал с ножом на девятимесячную дочь в Воронеже

В больницу Воронежа с несколькими ножевыми ранениями доставлена девятимесячная девочка, на ребенка напал отец. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

Сообщение в полицию о ребенке с тремя ножевыми ранениями поступило от медиков воронежской больницы, куда была доставлена пострадавшая. Как предварительно установили следователи, на девятимесячную девочку набросился с ножом ее отец.

39-летний мужчина задержан, на допросе он отказался давать показания и объяснять причины своего поступка. Возбуждено уголовное дело.

Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации под контролем медиков, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Башкирии 15-летний подросток ранил двух знакомых ножом и попал на скамью подсудимых.