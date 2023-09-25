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Отец напал с ножом на девятимесячную дочь в Воронеже

В Воронеже отец нанес ножевые ранения девятимесячной дочери

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Shutterstock

В больницу Воронежа с несколькими ножевыми ранениями доставлена девятимесячная девочка, на ребенка напал отец. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

Сообщение в полицию о ребенке с тремя ножевыми ранениями поступило от медиков воронежской больницы, куда была доставлена пострадавшая. Как предварительно установили следователи, на девятимесячную девочку набросился с ножом ее отец.

39-летний мужчина задержан, на допросе он отказался давать показания и объяснять причины своего поступка. Возбуждено уголовное дело.

Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации под контролем медиков, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Башкирии 15-летний подросток ранил двух знакомых ножом и попал на скамью подсудимых.

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