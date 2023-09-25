Москвичам рассказали, когда стоит ждать следующее бабье лето

Третье бабье лето может прийти в Москву в октябре, такой прогноз дали синоптики. Об этом сообщает «Мир 24».

По информации метеоспециалистов, «старого» бабьего лета с потеплением и солнечными днями стоит ждать ориентировочно ко второй декаде октября.

В начале второго месяца осени ожидается прохладная погода, столбики термометров москвичей днем будут подниматься до +7...+12°C.

Ночью будет от +2 до +7°C.

В этот понедельник, 25 сентября, в городе воздух прогреется до +19°C, а к пятнице, 29 сентября, температура будет достигать +24°C.

В Москве не ожидается дождей до конца сентября, на фоне чего этот месяц окажется самым сухим с 1882 года, прогнозируют специалисты.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова уточняла, что в октябре в Москву вернется теплая погода до +18°C. Днем во вторник и среду ожидается «умеренное тепло», температура воздуха будет варьироваться от +7 до +15°C.

Ранее синоптики обещали второе бабье лето регионам Центрального федерального округа.