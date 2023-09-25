Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда стоит ждать следующее бабье лето

«Мир 24»: третье бабье лето придет в Москву в октябре

close
100%
Depositphotos

Третье бабье лето может прийти в Москву в октябре, такой прогноз дали синоптики. Об этом сообщает «Мир 24».

По информации метеоспециалистов, «старого» бабьего лета с потеплением и солнечными днями стоит ждать ориентировочно ко второй декаде октября.

В начале второго месяца осени ожидается прохладная погода, столбики термометров москвичей днем будут подниматься до +7...+12°C.

Ночью будет от +2 до +7°C.

В этот понедельник, 25 сентября, в городе воздух прогреется до +19°C, а к пятнице, 29 сентября, температура будет достигать +24°C.

В Москве не ожидается дождей до конца сентября, на фоне чего этот месяц окажется самым сухим с 1882 года, прогнозируют специалисты.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова уточняла, что в октябре в Москву вернется теплая погода до +18°C. Днем во вторник и среду ожидается «умеренное тепло», температура воздуха будет варьироваться от +7 до +15°C.

Ранее синоптики обещали второе бабье лето регионам Центрального федерального округа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях