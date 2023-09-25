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Приемный отец Дани Милохина рассказал подробности дела о сносе его дома

В Анапе приемный отец Дани Милохина предстал перед судом

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Телеграм-канал «Kub Mash»

В Анапе состоялся суд по делу, где приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюляев выступает в качестве ответчика. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В рамках дела о самовольных постройках мэрия требует снести здания, которые занимает семья мужчины. По версии обвинения, он использовал земли ненадлежащим образом. Помимо этого, администрация не выдавала ему разрешение на то, чтобы приспособить одну из хозпостроек под магазин.

Заседание суда перенесли на октябрь, так как мать Тюляева, которая также является ответчиком, не смогла приехать.

В комментарии для журналистов мужчина заявил, что будет устранять нарушения. Тем не менее он считает, что большинство претензий не соответствуют действительности.
Тюляев также заявил, что его заставили уволиться из пожарной охраны, где он работал 21 год.

Сам блогер Даня Милохин недавно вернулся в Дубай после того, как пробыл в Москве меньше суток.

Ранее под Курганом мужчину ограничили в свободе из-за переписки с 11-летними девочками.

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