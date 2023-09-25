Более 100 тыс. россиян примут участие в конкурсе среди семей

Свыше 100 тыс. человек, которые представляют 17 тыс. семей из 89 регионов России подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (их 28%), Приволжского (20%), Сибирского (12%), Северо-Западного (11%), Уральского и Южного (по 10%) федеральных округов. Из ДФО и СКФО поступило около 7% заявок. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют команды из четырех новых регионов РФ. Больше всего заявок подали жители Донецкой и Луганской народных республик.

К некоторым российским семейным командам присоединились их родственники, проживающие за рубежом. Таким образом в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут участвовать 38 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.

«С каждым днем конкурс подтверждает статус самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Одной из первых заявку на участие в нем подала многодетная семья Лариных из города Нововоронежа Воронежской области. Из поколения в поколение члены семьи работают на Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед», — отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Среди увлечений конкурсантов преобладают путешествия, рисование и спорт (об этом заявили по 10% участников), 9% любят читать, 7% занимаются танцами, по 6% посвящают свободное время рыбалке и вязанию.

В числе своих достижений участники называют победы в спортивных соревнованиях, получение значков ГТО, успехи в творческих и профессиональных конкурсах, проектах платформы «Россия – страна возможностей», хорошее образование и благодарности за многолетний труд.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Прием заявок продолжится до 4 ноября 2023 года.