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Молодожены удивили гостей свадьбы фуршетом из McDonald's

Independent: жених с невестой накормили гостей свадьбы едой из McDonald's

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thomasbillaudeau/TikTok

Во Франции молодожены позвали гостей на свадьбу и организовали шведский стол с едой из ресторана McDonald's, пишет Independent. Праздничный фастфуд удивил собравшихся и понравился не всем.

Кадры со свадьбы опубликовал один из приглашенных. Мужчина рассказал, что для гостей церемонии был подготовлен фуршет, состоящий из 300 гамбургеров, роллов, наггетсов и других блюд, представленных в меню McDonald's. В местном отделении ресторана рассказали, что им было приятно организовать такой банкет.

Гости свадьбы были удивлены такому застолью, однако пользователи соцсетей полностью на стороне молодоженов. Люди уверены, что в поступке жениха и невесты нет ничего постыдного.

«Я лучше съем McDonald's на своей свадьбе, чем влезу в долги на 25 лет ради свадьбы», — прокомментировал один из зрителей.

Ранее McDonald's выпустил коллекцию лаков для ногтей по мотивам своих соусов.

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