В Москве курьер не дал пенсионерке перевести мошенникам миллион рублей

В Москве мошенники не смогли обмануть пожилую женщину из-за бдительного курьера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферистка связалась с 88-летней пенсионеркой и представилась ее дочерью, которая на момент звонка отдыхала в Анапе. По словам девушки, она якобы попала в ДТП, где серьезно пострадала другая женщина. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, мошенница попросила оплатить лечение пострадавшей.

После этого пенсионерке позвонил «полицейский» и сообщил, что она должна передать миллион рублей курьеру.

Сотрудник одной из служб доставки приехал за посылкой, но не знал, что там внутри. Он заметил нервное поведение женщины и в пути обратился в полицию.

На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее в Москве пенсионерка передала мошенникам 25 миллионов рублей из накоплений мужа.