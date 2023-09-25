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В Москве курьер не дал пенсионерке перевести мошенникам миллион рублей

В Москве бдительный курьер спас пенсионерку от мошенников

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Depositphotos

В Москве мошенники не смогли обмануть пожилую женщину из-за бдительного курьера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферистка связалась с 88-летней пенсионеркой и представилась ее дочерью, которая на момент звонка отдыхала в Анапе. По словам девушки, она якобы попала в ДТП, где серьезно пострадала другая женщина. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, мошенница попросила оплатить лечение пострадавшей.

После этого пенсионерке позвонил «полицейский» и сообщил, что она должна передать миллион рублей курьеру.

Сотрудник одной из служб доставки приехал за посылкой, но не знал, что там внутри. Он заметил нервное поведение женщины и в пути обратился в полицию.

На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее в Москве пенсионерка передала мошенникам 25 миллионов рублей из накоплений мужа.

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