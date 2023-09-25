Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Клиентам сервиса доставки еды предложили легкий способ участия в благотворительности

Сервис доставки еды присоединился к масштабному социальному проекту

close
100%
Freepik

«Маркет Деливери» присоединился к социальному проекту «Помощь рядом», теперь сервис доставки еды и различных товаров позволяет округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе компании.

Если клиент подключил в приложении сервиса или на сайте функцию округления, сумма чека при оплате картой автоматически увеличивается до круглого числа, например с 395 до 400 рублей. Разница пойдет на закупку необходимых благотворительным фондам товаров, уточнили в пресс-службе.

Если сумма в чеке и так круглая — к примеру, 250 рублей, — дополнительного списания не будет. Округление можно отключить в любой момент.

«Помощь рядом» — инфраструктурный благотворительный фонд Яндекса, призванный содействовать некоммерческим организациям в решении социальных проблем с помощью сервисов и технологий.

Как сообщили в пресс-службе компании, в сентябре этого года суммарное число «округляющих» в сервисах превысило 1 млн пользователей. Ежемесячно опцию используют около 1,4 млн раз. С момента появления возможности было округлено более 58 млн чеков на общую сумму 408 млн рублей.

Также в компании уточнили, что Яндекс ежемесячно добавляет 12 млн рублей к собранным c округлений средствам.

Вошедший в экосистему в сентябре 2022 года «Маркет Деливери», который ранее назывался Delivery Club, стал очередным сервисом компании, присоединившимся к проекту «Помощь рядом».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях