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В горах у Ялты пожарные локализовали возгорание сухой растительности

МЧС: в горах у Ялты произошел пожар из-за возгорания сухой растительности

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Borja Suarez/Reuters

В Ялте пожарные локализовали пожар, вспыхнувший в горах у Ялты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.

Инцидент произошел рано утром в районе поселка Васильевка. Очевидцы заметили дым над ущельем Уч-Кош, после чего сообщили об этом спасателям.

«Произошло возгорание сухой растительности и лесной подстилки», — сообщается в публикации.

Пожарные выехали на вызов и оперативно локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров.

С августа в Крыму объявлен самый высокий уровень пожароопасности. Такое решение местные власти приняли из-за климатических условий. На территории субъекта установилась засушливая погода без осадков, многие реки обмелели.

Ранее в Екатеринбурга на территории промзоны произошел пожар.

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