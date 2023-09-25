В горах у Ялты пожарные локализовали возгорание сухой растительности

В Ялте пожарные локализовали пожар, вспыхнувший в горах у Ялты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.

Инцидент произошел рано утром в районе поселка Васильевка. Очевидцы заметили дым над ущельем Уч-Кош, после чего сообщили об этом спасателям.

«Произошло возгорание сухой растительности и лесной подстилки», — сообщается в публикации.

Пожарные выехали на вызов и оперативно локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров.

С августа в Крыму объявлен самый высокий уровень пожароопасности. Такое решение местные власти приняли из-за климатических условий. На территории субъекта установилась засушливая погода без осадков, многие реки обмелели.

Ранее в Екатеринбурга на территории промзоны произошел пожар.