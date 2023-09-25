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В Иркутске задержали еще один рейс в Таиланд

Второй рейс в Таиланд задержали в аэропорту Иркутска

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Shutterstock

Второй по счету рейс в Таиланд задержали в аэропорту Иркутска, на этот раз — из-за замены экипажа. Об этом сообщает RT.

Самолет авиакомпании AZUR air должен был вылететь 25 сентября в 10:00 по местному времени, однако этого не произошло. Вылет для 336 пассажиров отложен до 16:40.

Также в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заявляли, что 24 сентября из-за технической неисправности был задержан вылет рейса авиакомпании «Икар» по маршруту «Иркутск–Пхукет».

Вылет рейса был отложен до 3:00 (22:00 мск) 25 сентября.

По данным Telegram-канала «Иркутск №1», рейс задержали более чем на 20 часов. Изначально вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но его его перенесли более чем на 12 часов из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». После этого рейс перенесли еще раз.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел в Сочи, вернулся в Казань из-за технической неисправности.

Ранее россиянин попытался открыть в воздухе дверь летевшего из Таиланда самолета.

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