В Краснодарском крае неизвестный поджег релейный шкаф недалеко от станции «Крымская»

В Краснодарском крае злоумышленник поджег релейный шкаф и другое оборудование на железнодорожной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром накануне. Недалеко от станции «Крымская» неизвестный поджог два релейных шкафа, после чего проделал то же самое с резервным аккумуляторным шкафом. После этого злоумышленник скрылся.

На огонь обратили внимание работники станции. Огонь удалось оперативно ликвидировать.

Произошедшее незначительно повлияло на расписание поездов. Из-за поджога составы, следовавшие из Адлера в Анапу и из Петербурга в Новороссийск, задержались на несколько минут.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия и пытаются найти поджигателя.

Ранее в Томске подросток попытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции.