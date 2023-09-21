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Число пострадавших от отравления газом в Мордовии увеличилось до 27

МЧС: число пострадавших от отравления бытовым газом в Мордовии выросло до 27

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Количество пострадавших из-за отравления бытовым газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии увеличилось до 27. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

«Возросло до 27 [человек]», — уточнили в ведомстве.

1 сентября в Краснослободскую больницу обратились несколько учащихся медицинского колледжа с признаками отравления бытовым газом. Многих из них госпитализировали. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

Следователи возбудили дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Мордовии начала проверять информацию о массовом отравлении студентов.

До этого в единой дежурной диспетчерская службе Краснослободского района Мордовии сообщили, что в медколледже 22 человека отравились газом. Одна из студенток рассказала подробности происшествия.

По данным Telegram-канала «112», в колледже во время проведения работ на газовой системе произошла утечка.

Ранее в Чувашии троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.

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