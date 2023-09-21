В Москве подросток потребовал извинений у обидчика и впал в кому

В Москве подростка госпитализировали после избиения на улице. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Дмитровском районе. По предварительной информации, пострадавший 15-летний юноша шел по улице, когда неизвестный наступил ему на ногу. После этого девятиклассник потребовал извинений и получил удар ногой в грудь.

На место экстренно прибыла скорая помощь. У школьника диагностировали ушиб мозга, подросток впал в кому. На данный момент он находится под наблюдением врачей в местном медучреждении.

После инцидента предполагаемого обидчика задержали. Им оказался 21-летний житель Иркутска. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве руфер впал в кому после того, как упал с высотки.