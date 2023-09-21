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Сотрудница аэропорта Манилы съела украденные у пассажира деньги

На Филиппинах сотрудница аэропорта украла у мужчины $300 и проглотила их

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Shutterstock

На Филиппинах сотрудницу аэропорта отстранили от работы после кражи у пассажира $300. Об этом сообщает Philstar Global.

Инцидент произошел 8 сентября, но известно об этом стало только сейчас. В аэропорту Манилы пассажир по фамилии Цай заметил, что у него пропали три банкноты по $100.

При просмотре видео с камеры наблюдения специалисты заметили, что сотрудница службы безопасности вытащила из кошелька Цая купюры. Когда мужчина заметил, что деньги исчезли, она отвернулась стала глотать банкноты, запивая их водой. В результате она едва не подавилась.

Обязали ли женщину вернуть деньги пассажиру, на данный момент неизвестно.

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