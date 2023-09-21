В Нижегородской области интернет-мошенники вместо снегоуборочной машины прислали мужчине бетон

Жителя Дзержинска Нижегородской области обманули интернет-мошенники, прислав ему не тот товар, который он заказывал. Об этом сообщает Telegram-канал NI Mash.

Мужчина искал в сети снегоуборочную машину. Его заинтересовало одно из объявлений, он списался с продавцом в мессенджере, перевел за товар 21 тыс. рублей и получил якобы квитанцию об оплате.

При распаковке посылки в фирменной коробке от машины оказался мешок бетона, завернутый в теплую куртку. Обманутый покупатель сообщил о случившемся в полицию.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась 25 млн рублей из накоплений мужа после звонка мошенников.