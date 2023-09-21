Эксперты назвали неэтичным поведение Google по отношению к предпринимателям в России

Нужно понимать, что Google ведет себя крайнее неэтично с точки зрения ведения бизнеса и, возможно, даже преступно с точки зрения законодательства России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Дело в том, что объявленное банкротство, как сейчас выясняется, может иметь признаки преднамеренного, и, соответственно, это уже выводит Google в уголовно-правовую плоскость. Отказов за неполученные услуги по рекламе от Google порядка тысячи. Все эти задолженности вкладываются в цифру, которая превышает 20 млрд рублей. В этой связи могу сказать, что поведение компании Google не вызывает удивления», — сказал депутат.

По его словам, та нечистоплотность в методах работы компании в информационном поле перекочевала в плоскость коммерческих отношений.

«Сегодня более 900 российских юридических лиц подают в Арбитражный апелляционный суд заявления о возмещении тех расходов, которые они понесли, но не получили исполнение соответствующих обязательств. Поэтому, полагаю, что российская система правосудия сделает соответствующие выводы, и так просто обмануть российских налогоплательщиков российские юридические лица у Google не получится», — заявил Кирьянов.

В свою очередь, декан института права ВШЭ Вадим Виноградов считает, что такое поведение Google по отношению к своим российским клиентам сложно назвать добросовестным. По его мнению, это может снизить доверие к Google.

«Компания вполне могла бы до банкротства уладить дела с клиентами, постараться вернуть им деньги, если не успела оказать им услуги», — подчеркнул он.

Напомним, подсчеты ТАСС на основе данных картотеки арбитражных дел свидетельствуют о том, что почти 1 тыс. российских компаний и ИП добиваются выплаты средств от представительства Google в РФ.

Отмечается, что всего заинтересованных сторон - около 970. Дело о банкротстве, в рамках которого подаются заявления о включении в реестр кредиторов, идет с июня 2022 года. Денежная задолженность Google перед заявителями на 22 августа превышает 20,1 млрд рублей, с тех пор, по наблюдениям, новых заявлений не подавалось. Большая часть исков была связана с неоказанием услуг по размещению рекламы, которые Google приостановил после подачи заявления о банкротстве.