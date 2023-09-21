В Ереване полиция начала задерживать протестующих

В Ереване полиция начала задерживать участников протестов, сообщает в своем Telegram-канале блогер и активист Мика Бадалян.

Он опубликовал видео жесткого задержания мужчины несколькими полицейскими.

По словам блогера, аресты никого не пугают и не останавливают, а только придают импульса акциям протеста.

Ранее он сообщал, что площадь Республики, где находится здание правительства Армении, перекрыта. По его словам, протесты проходят по всему городу, люди активно присоединяются к протестующим. Бадалян сообщил, что обстановка на улицах столицы напряженная, проходят стычки граждан с полицией.

Протестные акции проходят в Ереване третий день. Они начались после того, как Азербайджан объявил о проведении «антитерористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе и начал обстрелы объектов Вооруженных сил Армении.

Митингующие требуют отставки правительства и его главы Никола Пашиняна, обвиняя их в том, что они допустили происходящее в Карабахе.

20 сентября стало известно, что оппозиция Армении начала процесс импичмента Пашиняна.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.