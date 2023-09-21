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Союз потребителей РФ предложил ввести продовольственные карточки для бедных

Глава Союза потребителей Щелищ: в России снова нужны продовольственные карточки

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Moritz Frankenberg/Global Look Press

В России в силу нескольких факторов сохраняется тренд на повышение стоимости продуктов питания, отмечает председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ. Для уравновешивания ситуации необходимо ввести продовольственные карточки для поддержки уязвимых категорий населения, отметил он в беседе с «Общественной службой новостей».

Цены на продукты растут из-за неустойчивого курса рубля, подорожания импортного оборудования, кадрового голода и других факторов, отметил Щелищ.

Особенно сильно такая ситуация скажется на людях с небольшими доходами, которые не позволяют им питаться полноценно. «Это в первую очередь семьи с высокой нагрузкой несовершеннолетних детей на работающих членов семьи», — пояснил эксперт.

На этом фоне в России нужны продовольственные субсидии в виде пластиковых карт, которые позволят приобретать с их помощью продукты с помощью бюджетных средств.

Такие карты следует выдавать гражданам с доходами ниже прожиточного минимума, утвердив заранее набор социально значимых товаров. Так, из него предлагается исключить алкоголь и сигареты.

«Самых бедных, наиболее страдающих от инфляции, государству надо поддерживать», — подытожил Щелищ.

Напомним, по прогнозам специалистов, этой осенью в цене сильнее всего вырастут мясо, рыба, сахар, овощи, фрукты, хлеб и детское питание.

Кроме того, ожидается повышение цены на свинину до 20% из-за африканской чумы свиней.

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