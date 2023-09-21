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Врач рассказала о диете, которая улучшит работу мозга

Врач Кашух: богатые витаминами продукты помогут улучшить работу мозга

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Depositphotos

Добавление в рацион питания продуктов, которые богаты витаминами (в особенности B6 и B12), железом, магнием, цинком и жирными кислотами омега-3, поможет улучшить работу мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, данные вещества усиливают питание мозга, могут укрепить связь между нейронами и защитить клетки от повреждений и преждевременного старения. В результате человек, например, сможет быстрее запоминать информацию, эффективнее концентрироваться на рабочих задачах и легче сдавать экзамены.

Для улучшения работы мозга ученые разработали специальную mind-диету, которая основана на этих принципах. Она предполагает, что в рационе должны присутствовать минимум три порции цельнозерновых продуктов (круп, хлебцев), по одной порции овощей и листовой зелени, а также орехи, бобовые и ягоды. Кроме того, важно есть птицу и рыбу.

При этом Кашух уточнила, что коррекция рациона является только одним из элементов, который влияет на работу мозга. Помимо нее, нужно регулярно заниматься спортом, высыпаться, больше гулять и учиться проживать стресс с наименьшими потерями для психики.

Ученые из Университета Цукубы до этого выяснили, что легкие физические упражнения в течение трех месяцев улучшают когнитивные (умственные) функции и эффективность работы мозга у пожилых людей.

Ранее был найден способ уничтожить постаревшие клетки и замедлить деменцию.

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