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В Молдавии продлили режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней из-за ситуации на Украине

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Vladislav Culiomza/Reuters

Депутаты парламента Молдавии проголосовали за продление режима чрезвычайных происшествий с 2 октября на 60 дней в связи с рисками, которые связаны с ситуацией на Украине. Постановление по предложению правительства, предоставленное главой Министерства внутренних дел Андрианом Ефросом, было принято на заседании, передает ТАСС.

«ЧП на всей территории Республики Молдова продлить на 60-дневный срок с 2 октября 2023 года», — отмечается в постановлении.

Документ был утвержден 56 голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности. Депутаты от оппозиционного блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» покинули зал заседания в знак протеста.

18 сентября заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, Молдавия может присоединиться к Евросоюзу, сохранив свой нейтральный статус. Он допустил, что для членства в объединении Кишиневу не придется вступать в Североатлантический альянс.

Джоанэ отметил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать европейский путь Молдавии.

Ранее Кишинев обвинил Россию в том, что молдаване не хотят вступать в НАТО.

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