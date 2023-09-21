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Психолог рассказала, на каких интернет-площадках лучше всего заводить знакомства

Психолог Сулим посоветовала знакомиться в интернет‑группах по интересам

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Shutterstock

Кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО поделилась мнением, на каких интернет-площадках лучше всего заводить знакомства с противоположным полом. По ее мнению, для этого больше всего подходят группы по интересам, где можно реагировать на сообщения и посты человека, который симпатичен.

«В настоящее время область знакомства очень ограничена тем, что все сферы жизни сильно связаны с интернетом. В большей степени сейчас можно познакомиться через интернет, но именно в группах по интересам. Я рекомендую смотреть на группы интернет-сообществ, потому что по-другому сейчас гораздо сложнее это сделать», — отметила Сулим.

Также она посоветовала не пренебрегать знакомствами офлайн. Если человек понравился, не нужно терять моменты — без стеснения подходить, разговаривать, говорить комплементы, подчеркнула специалист.

Психолог Ажар Канаева до этого объяснила, как распознать в мужчине нарцисса. По ее словам, нарциссическое расстройство подразумевает отсутствие эмпатии и стремление самоутверждаться за счет унижения других.

Ранее эксперт назвала причины, по которым часто ссорятся семейные пары.

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