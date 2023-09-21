В Петербурге иностранца заподозрили в сексуальном насилии над ребенком и задержали

В Санкт-Петербурге двое мужчин, угрожая ножом, надругались над десятилетним мальчиком. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 13 сентября в квартире дома на Ленинском проспекте. Там, по словам 33-летней петербурженки, двое неизвестных мужчин совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летнего сына.

Женщина рассказала полицейским, что злоумышленники имели при себе нож и угрожали холодным оружием ее ребенку.

Правоохранители организовали проверку по факту обращения местной жительницы и установили причастность 30-летнего гражданина Таджикистана к совершению насильственного преступления. Иностранца доставили к следователю на допрос.

В настоящее время сотрудниками СК решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего и личность второго насильника устанавливаются.

Ранее жительницу США заподозрили в сексуальных отношениях с 16-летним сыном-спортсменом.