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Ребенку зажало руку эскалатором в метро Петербурга

«78.ru»: в Петербурге ребенок пострадал на эскалаторе в метро

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Zamir Usmanov/Global Look Press

На станции метро «Удельная» в Петербурге ребенок получил серьезные травмы на эскалаторе. Об этом сообщает «78.ru».

Трехлетнего мальчика госпитализировали с травмой руки после поездки на эскалаторе в метро Петербурга. Ребенок засунул руку между ступенями и щетками эскалатора на станции метро «Удельная».

У мальчика диагностирована рваная рана правой кисти, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее четырехлетней девочке оторвало пальцы на эскалаторе в торговом центре.

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