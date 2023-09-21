Ребенку зажало руку эскалатором в метро Петербурга

На станции метро «Удельная» в Петербурге ребенок получил серьезные травмы на эскалаторе. Об этом сообщает «78.ru».

Трехлетнего мальчика госпитализировали с травмой руки после поездки на эскалаторе в метро Петербурга. Ребенок засунул руку между ступенями и щетками эскалатора на станции метро «Удельная».

У мальчика диагностирована рваная рана правой кисти, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее четырехлетней девочке оторвало пальцы на эскалаторе в торговом центре.