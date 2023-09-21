Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила продукты, которые могут укрепить суставы пожилых людей

Врач Мухина: холодец из крыльев индейки может укрепить суставы пожилых людей

close
100%
Freepik.com

Продукты, в которых содержится коллаген, могут помочь представителям старшего поколения укрепить суставы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она отметила, что самым мощным источником этого белка является холодец из крыльев индейки. По ее словам, в нем мало калорий и меньше жира.

«В организме этот коллаген быстро распадается на аминокислоты, и из них синтезируется белок, являющийся основой соединительной ткани сустава», — добавила диетолог.

Кроме того, по ее словам, коллаген можно получить из рыбного бульона.

«Самый лучший рыбный коллаген есть в суповых наборах. Это кости, хрящи, плавники. Можно этот суп сделать густым, наваристым», – заключила Мухина.

Накануне нутрициолог Анастасия Дубицкая говорила, что помидоры являются опасным продуктом для представителей старшего поколения при их частом употреблении. Она пояснила, что в помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов и негативно влиять на пищеварительные процессы.

Ранее врач перечислила продукты, которые не стоит сочетать друг с другом людям в пожилом возрасте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях