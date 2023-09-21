Врач перечислила продукты, которые могут укрепить суставы пожилых людей

Продукты, в которых содержится коллаген, могут помочь представителям старшего поколения укрепить суставы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она отметила, что самым мощным источником этого белка является холодец из крыльев индейки. По ее словам, в нем мало калорий и меньше жира.

«В организме этот коллаген быстро распадается на аминокислоты, и из них синтезируется белок, являющийся основой соединительной ткани сустава», — добавила диетолог.

Кроме того, по ее словам, коллаген можно получить из рыбного бульона.

«Самый лучший рыбный коллаген есть в суповых наборах. Это кости, хрящи, плавники. Можно этот суп сделать густым, наваристым», – заключила Мухина.

Накануне нутрициолог Анастасия Дубицкая говорила, что помидоры являются опасным продуктом для представителей старшего поколения при их частом употреблении. Она пояснила, что в помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов и негативно влиять на пищеварительные процессы.

Ранее врач перечислила продукты, которые не стоит сочетать друг с другом людям в пожилом возрасте.