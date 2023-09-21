В Иране предложили наказывать тех, кто высмеивает необходимость ношения хиджаба

В Иране одобрили законопроект об ужесточении наказания за повторное нарушение правил ношения хиджаба. Об этом сообщает The Guardian.

Многократные нарушительницы, то есть те, кто попался более четырех раз, теперь могут лишиться свободы на срок до 10 лет. Опасаться стоит и тем, кто носит обтягивающую одежду или демонстрирует то, что находится «ниже шеи, выше лодыжек и выше предплечий». Также, согласно новому закону, власти будут выявлять и наказывать тех, кто отрицает необходимость ношения хиджаба и предлагает отменить этот канон, высмеивая его, причем неважно — в сети или в офлайн-пространстве.

Эксперты ООН по правам человека сравнили законопроект «о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба» с практикой «гендерного апартеида». За его принятие в парламенте Ирана проголосовали 152 человека, против — 34, еще семеро воздержались.

«Иран и так был тюрьмой для иранских женщин, но теперь они (власти страны. — прим. «Газеты.Ru») с новой жестокостью будут подавлять женщин, предоставив серьезные полномочия тем, кто осуществляет это на улицах», — прокомментировал принятие нововведения иранский адвокат по правам человека Хоссейн Раиси.

Ранее дзюдоистку не допустили до схватки из-за отказа снять хиджаб.

До этого в МВД Ирана заявили, что в стране начали устанавливать в общественных местах и на улицах «умные видеокамеры», чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно.