Новосибирские врачи спасли подростка с редчайшим пороком сердца

В Новосибирске прооперировали подростка с редким пороком сердца — синдромом «турецкой сабли». Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для обследования 17-летнего юноши стали его жалобы на постоянную слабость и усталость. В ходе обследования у старшеклассника выявили редкую аномалию сердца — синдром «турецкой сабли», в органе был нарушен кровоток, из-за этого сердце испытывало недостаток крови, а правое легкое было значительно меньше нормы.

Организм вынужден был нарастить аномальную сеть дополнительных сосудов от аорты. Подобная патология встречается в одном из ста тысяч случаев.

«Оставлять пациента в этом состоянии было нельзя: у него нарастала бы легочная гипертензия, а в перспективе — хроническая сердечная недостаточность. Необходимо было отсечь аномально дренирующийся сосуд и пришить его в нормальную анатомическую позицию — к левому предсердию», — рассказал сердечно-сосудистый хирург НМИЦ имени Мешалкина Тимур Хапаев.

Для подростка изготовили специальный протез, которым нарастили один из сосудов. Вся операция заняла два с половиной часа, хирургическое вмешательство прошло без осложнении.

Еще полгода мальчик провел под наблюдением медиков, 1 сентября он вышел на учебу в выпускном классе вместе со сверстниками.

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