Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Родительские комитеты в школах обязали отчитываться за потраченные деньги

Роскачество: родительские комитеты должны отчитываться за все траты

close
100%
Depositphotos

Занимающиеся сбором средств в школах родительские комитеты должны отчитываться за все траты, напомнило россиянам Роскачество. Принудительные сборы на какие-либо цели в учреждениях образования строго запрещены, в противном случае можно жаловаться в прокуратуру или Минпросвещения, подчеркнула пресс-служба ведомства в беседе с RT.

Сбор средств чаще всего возлагается на родительские комитеты. Специалисты при этом рекомендуют оформлять протоколы, в которых бы четко прописывались условия договоренностей и подчеркивалась обязанность предоставить позднее отчет о тратах.

«Если протокол в письменном виде составлен, то родительский комитет обязан будет отчитываться о потраченных деньгах», — подчеркнули в Роскачестве.

Однако устный договор также имеет силу – получатели средств по-прежнему обязаны отчитываться о выполнении поставленных перед ними задач. Причем при этом члены комитета должны предоставить чеки, выписки и квитанции о подтверждении закупок и трат. При отказе отчитаться можно жаловаться в полицию и прокуратуру. В этом случае конфликт перетекает в возможное преступление и может рассматриваться как хищение, присвоение и растрата.

Если дело дойдет до суда, то в качестве аргументов своей правоты разрешается использовать переписки, чеки и показания свидетелей, добавили в Роскачестве.

Родители российских школьников часто жалуются на поборы. Так, подобная ситуация произошла в разгар пандемии коронавируса, когда детей обязали сдавать деньги на термометры и маски. В Минпросвещения при этом предупредили родителей о незаконности принудительных поборов, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее родителям учащихся объяснили, как отличить законные сборы средств в школах от незаконных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях