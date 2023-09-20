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Полиция задержала несколько участников митинга у здания правительства в Ереване

РИА Новости: минимум 9 человек задержаны у здания кабмина Армении в Ереване

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Irakli Gedenidze/Reuters

Полиция задержала несколько первых участников протестов у здания правительства в Ереване, сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента, полиция задержала девять человек. Их стянули внутрь оцепления, а затем вывели и погрузили в автозак спустя час. Некоторые из них были в наручниках, а одного мужчину бойцы спецназа несли на руках.

По информации Armenia Today, протестующие призывали правоохранителей присоединиться к акции и свергнуть власть.

Ситуация у здания правительства обострилась 20 сентября. Протестующие начали закидывать полицейских бутылками и камнями, пытались прорвать полицейский кордон. До этого они перекрыли проспект у здания правительства.

Протестная акция у правительства в Ереване началась после того, как 19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе. Митингующие требовали отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, возложив на них вину за произошедшее в Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Алиев назвал условия остановки боевых действий в Карабахе.

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Война в Карабахе
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