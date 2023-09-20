Россиянам рассказали, как не допустить взрыва из-за утечки газа

Взрыв может произойти при достижении предельно допустимой концентрации газа в помещении, а копится он зачастую из-за неисправной вентиляции. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов.

«Обычно мы наблюдаем, что люди самовольно проводят ремонт, закрывают вентиляционные каналы, вставляют туда вентиляции с вытяжки из кухни, и таким образом нарушается работа вентиляции. Дальше при открытии газа или если происходит какая-то утечка, газ скапливается и достигает своих предельных допустимых значений», — объяснил Милованов.

Чтобы проверить исправность вентиляции, эксперт посоветовал поднести к вентиляционному каналу лист формата А4. Если он прикладывается и ощущается циркуляция воздуха, значит оборудование исправно, если нет, необходимо обратиться в ТСЖ, пояснил специалист.

Также он посоветовал установить в квартире специальные газовые сигнализаторы, которые будут фиксировать утечки.

В жилом многоквартирном доме в Балашихе 20 сентября произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане.