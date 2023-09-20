Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач оценил пользу антисептиков для борьбы с бактериями

Врач Кондрахин: антисептики для рук нельзя использовать слишком часто

close
100%
Depositphotos

Антисептик является эффективным средством для борьбы с бактериями и может заменить механическое мытье рук мылом. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Мы прекрасно понимаем, что мыло не уничтожает микробы, только позволяет смыть их с кожи. Если нет возможности помыть руки, то антисептик является тем выбором, который позволяет здесь и сейчас избежать проблем с накоплением болезнетворных бактерий и простейших. Фактически руки на короткое время становятся стерильными», — пояснил он.

Однако врач не советует слишком часто использовать антисептики, потому что это может спровоцировать сухость рук и привести к истощению подкожной жировой клетчатки. Кондрахин отметил, что после него на руки лучше наносить увлажняющий крем или использовать средства с более щадящим составом.

Врач-дерматолог, эксперт сети детских клиник «Преамбула» и ДДЦ города Домодедова Анастасия Котова до этого говорила, что слишком частое использование антисептиков может привести к ксерозу кожи. Она пояснила, что это достаточно распространенное заболевание, характеризующееся сухостью и шелушением кожных покровов.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти полуторагодовалая девочка выпила антисептик для рук.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях