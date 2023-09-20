Врач оценил пользу антисептиков для борьбы с бактериями

Антисептик является эффективным средством для борьбы с бактериями и может заменить механическое мытье рук мылом. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Мы прекрасно понимаем, что мыло не уничтожает микробы, только позволяет смыть их с кожи. Если нет возможности помыть руки, то антисептик является тем выбором, который позволяет здесь и сейчас избежать проблем с накоплением болезнетворных бактерий и простейших. Фактически руки на короткое время становятся стерильными», — пояснил он.

Однако врач не советует слишком часто использовать антисептики, потому что это может спровоцировать сухость рук и привести к истощению подкожной жировой клетчатки. Кондрахин отметил, что после него на руки лучше наносить увлажняющий крем или использовать средства с более щадящим составом.

Врач-дерматолог, эксперт сети детских клиник «Преамбула» и ДДЦ города Домодедова Анастасия Котова до этого говорила, что слишком частое использование антисептиков может привести к ксерозу кожи. Она пояснила, что это достаточно распространенное заболевание, характеризующееся сухостью и шелушением кожных покровов.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти полуторагодовалая девочка выпила антисептик для рук.