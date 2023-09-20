В Ростове мужчина устраивает погромы в холле дома

В Ростове житель ЖК «Суворовский» устраивает внезапные погромы в общем с соседями холле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Don.

Соседка дебошира рассказала, что после ремонта муж оставил в общем помещении плитку, надеясь, что ее заберет кто-то из жильцов. Это не понравилось агрессивному соседу, и он вместо мирного урегулирования ситуации принялся все крушить — перевернул коробку с кафелем, сбросил прикрепленные к стенам велосипеды, разбросал мусор. Когда, по словам женщины, ее муж вышел поговорить с соседом, тот порезал его плиткой.

В другой день мужчина устроил в подъезде поджог и угрожал приехавшим сотрудникам МЧС. Хулигана увезли в полицию. Вернувшись, он вновь устроил погром.

Ранее в Казани мужчина взорвал возле подъезда похожий на гранату предмет.