Увеличилось число погибших при взрыве в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе увеличилось до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, тело третьего погибшего извлекли из-под завалов.

«На данный момент число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, троим оказана помощь на месте», — заявили в свою очередь в МЧС.

По данным ведомства, два человека все еще остаются под завалами.

В результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Балашиха-3 на улице Октябрьской обрушились три этажа — третий, четвертый и пятый, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В прокуратуре назвали предварительной причиной обрушения дома взрыв газа. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил организовать проверку на месте происшествия.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.