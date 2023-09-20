При взрыве в многоэтажке в Балашихе обрушились несколько этажей

В результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в Балашихе обрушились два этажа — третий и четвертый. Данные опубликованы в Telegram-канале МЧС России.

На фотографиях с места событий видны серьезные повреждения на нескольких этажах, особенно на третьем, четвертом и пятом.

В МЧС сообщили, что к месту происшествия следуют пожарно-спасательные подразделения.

Позднее в прокуратуре назвали предварительной причиной обрушения дома взрыв газа. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил организовать проверку на месте происшествия, там уже работает городской прокурор Балашихи Никита Брыкин.

«По предварительным данным, сегодня утром около 8 часов 25 минут в квартире, расположенной на 4 этаже 9-этажного жилого дома в мкр. Балашиха-3 на ул. Октябрьская, произошел взрыв газовоздушной смеси», — сообщили в ведомстве.

До этого о взрыве в Балашихе сообщили в соцсетях очевидцы.

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