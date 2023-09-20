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Очевидица рассказала о пожаре на нефтебазе в Сочи: «разбудил сильный взрыв»

Очевидица пожара на нефтебазе в Сочи рассказала об эвакуации соседних домов

Жительница Сочи Екатерина, живущая рядом с местом пожара на складе горюче-смазочных материалов, рассказала «Газете.Ru», что проснулась от сильного взрыва. Девушка сообщила, что из-за пожара жителей ближайших домов эвакуировали, а люди выбегали на улицу «в ночнушках и халатах».

«Я живу рядом. Я спала, разбудил сильный взрыв, на часах было 5.05 утра. Смотрю на окно, а там все красно... Подошла к окну, там уже пламя и сильный дым. Пожарные быстро приехали, насчет пострадавших не знаю. Нас эвакуировали. Человек в форме ходил и стучал по квартирам, на время не посмотрела. Да и некогда было смотреть на время. Люди, кто в чем был, в том и выбегали, кто в ночнушках, халатах. Конечно, испугались, это же все рядом. В 7 с копейками вернулись домой», — сказала она.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что рано утром в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. По его словам, никто не пострадал.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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