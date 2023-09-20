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В Сочи потушили пожар у нефтебазы

Копайгородский: в Сочи ликвидировали пожар в резервуаре с дизельным топливом

Пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Адлерском районе Сочи, где горел резервуар с дизельным топливом, потушен. Об этом сообщил глава администрации Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

В операции по ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.

Копайгородский также сообщил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. Никто не пострадал. Аэропорт и вся транспортная система в настоящее время работают в штатном режиме.

Рано утром 20 сентября в Адлерском районе Сочи недалеко от нефтебазы загорелся резервуар с дизельным топливом. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, площадь пожара составила 96 квадратных метров.

Telegram-канал Mash сообщал, что перед пожаром местные жители слышали звук взрыва.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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