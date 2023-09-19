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В Нагорном Карабахе сообщили об увеличении числа погибших и раненых

Омбудсмен Степанян: в Нагорном Карабахе 27 человек погибли, более 200 ранены

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Айк Арутюнян/РИА Новости

В Нагорном Карабахе в результате военной операции Вооруженных сил Азербайджана погибли 27 человек, более 200 ранены. Об этом заявил омбудсмен Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян в соцсети Х.

«По информации, полученной из морга Степанакерта в офис Защитника прав человека, по состоянию на 22:30 в результате продолжающегося полномасштабного теракта со стороны Азербайджана погибли 27 человек, среди которых двое мирных жителей. Число раненых превышает 200», — написал омбудсмен.

Он также сообщил, что из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов НКР эвакуировано более семи тысяч человек.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении.

В МИД Азербайджана заявили, что Армения постоянно нарушает договоренности, в частности направляя к границе «в целях провокации» гуманитарные конвои и используя машины Красного Креста якобы в целях контрабанды.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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Война в Карабахе
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